Прохор Шаляпин обвинил Марию Шукшину в оскорблении памяти ее отца

На днях актриса высказала точку зрения насчет федеральных каналов, подчеркнув, что участникам скандальных шоу платят огромные деньги. Шаляпин попросил ведущую не говорить так о морали на ТВ. Он напомнил, что ее мать Лидия Федосеева-Шукшина не раз принимала участие в съемках разных программ, сообщил Newinform.

«У ток-шоу высокие рейтинги. Все, кто призывают к морали, должны начать с себя. Можно вообще не смотреть такие программы. Мария просто пиарится. Хочет быть моралистом. Она просто давно очернила вместе с мамой имя великого Шукшина, которого любит вся страна», — подытожил артист.

Шаляпин не впервые предъявляет обвинения отечественным знаменитостям. Накануне он раскритиковал звезд эстрады, которые жалуются на снижение заработков в пандемию и просят поддержки у государства.