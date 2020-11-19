Прохор Шаляпин попросил «прибедняющихся» артистов уступить место молодым

«Я считаю, что шоу-бизнес — это не культура, — начал Шаляпин. — Деятелей культуры, конечно, нужно поддерживать — это и артисты хоров, и государственных танцевальных коллективов, театров, особенно в провинциальных городах, где зарплаты очень маленькие».

В российской индустрии развлечений, по его словам, главные, «как говорится, „жирные“, артисты», уже 20 лет не сходят с экранов телевизоров.

«Время поменялось, сегодня я за то, чтобы молодежь преобладала на телевидении и во всех „Огоньках“», — заявил певец.

«Как видите, я сам не очень-то реализовался за все это время на сцене и, поверьте мне, мне, конечно, хотелось петь, но мне не давали такой возможности», — пояснил он.

Шаляпин «крайне осуждает всех прибедняющихся артистов из шоу-бизнеса», говорит, что «сегодня не время и не место прибедняться, потому что в гораздо более тяжелой ситуации находится работники больниц, да и вообще всем сейчас тяжело».

«У меня мама работает в городской больнице, я прекрасно знаю обо всех этих проблемах. Поэтому я считаю, что нужно поддерживать простых людей, поддерживать артистов из культуры. Шоу-бизнес как-нибудь сам себя обеспечит», — отметил собсеседник.

Если мы не увидим в «Новогодних огоньках» наш сегодняшний истеблишмент, то и слава богу. Я буду очень рад этому. Лично я желаю, фигурально выражаясь, смерти сегодняшнем шоу-бизнесу. Это катастрофа, кошмар, я против такого шоу-бизнеса. Я очень хочу, чтобы эти люди поскорее ушли из наших с вами «Огоньков», с телевидения. Пусть идут в интернет, как они всем советуют, и там радуют своих поклонников. Если вам 150 лет уже, пора бы освободить сцену молодым талантливым ребятам Прохор Шаляпин музыкант

Шаляпин заявил, что сам он «не прибедняется», несмотря на то, что остался без работы в новогоднюю ночь.

«И если вдруг меня позвали бы спеть в «Голубом огоньке», я с огромным бы удовольствием спел совершенно бесплатно», — резюмировал артист.