Прохор Шаляпин попросил «прибедняющихся» артистов уступить место молодым
«Я считаю, что шоу-бизнес — это не культура, — начал Шаляпин. — Деятелей культуры, конечно, нужно поддерживать — это и артисты хоров, и государственных танцевальных коллективов, театров, особенно в провинциальных городах, где зарплаты очень маленькие».
В российской индустрии развлечений, по его словам, главные, «как говорится, „жирные“, артисты», уже 20 лет не сходят с экранов телевизоров.
«Время поменялось, сегодня я за то, чтобы молодежь преобладала на телевидении и во всех „Огоньках“», — заявил певец.
«Как видите, я сам не очень-то реализовался за все это время на сцене и, поверьте мне, мне, конечно, хотелось петь, но мне не давали такой возможности», — пояснил он.
Шаляпин «крайне осуждает всех прибедняющихся артистов из шоу-бизнеса», говорит, что «сегодня не время и не место прибедняться, потому что в гораздо более тяжелой ситуации находится работники больниц, да и вообще всем сейчас тяжело».
«У меня мама работает в городской больнице, я прекрасно знаю обо всех этих проблемах. Поэтому я считаю, что нужно поддерживать простых людей, поддерживать артистов из культуры. Шоу-бизнес как-нибудь сам себя обеспечит», — отметил собсеседник.
Если мы не увидим в «Новогодних огоньках» наш сегодняшний истеблишмент, то и слава богу. Я буду очень рад этому. Лично я желаю, фигурально выражаясь, смерти сегодняшнем шоу-бизнесу. Это катастрофа, кошмар, я против такого шоу-бизнеса. Я очень хочу, чтобы эти люди поскорее ушли из наших с вами «Огоньков», с телевидения. Пусть идут в интернет, как они всем советуют, и там радуют своих поклонников. Если вам 150 лет уже, пора бы освободить сцену молодым талантливым ребятам
Шаляпин заявил, что сам он «не прибедняется», несмотря на то, что остался без работы в новогоднюю ночь.
«И если вдруг меня позвали бы спеть в «Голубом огоньке», я с огромным бы удовольствием спел совершенно бесплатно», — резюмировал артист.