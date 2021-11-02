Прохор Шаляпин назвал дело в отношении своей матери фальсификацией

Певец Прохор Шаляпин посчитал фальсификацией и подлогом уголовное дело в отношении его матери Елены Колесниковой. Ее обвинили в получении взяток от осужденных.

«Мама не совершала преступлений, которые тянули бы на уголовные статьи, она не должностное лицо. Ни инструкций, ни договоров с больницей на момент инцидента она не подписывала», — сказал он ТАСС.

По его словам, бумаги и инструкции без предварительного изучения ее заставили подписать спустя четыре дня после случившегося.

«Считаю фальсификацией и подлогом. Мы будем бороться за справедливость и правосудие», — подчеркнул Шаляпин, добавив, что его мама сейчас находится на больничном.

Ранее сообщалось, что Краснооктябрьский районный суд Волгограда рассматривает уголовное дело в отношении матери Шаляпина. Женщина является сотрудницей одной из волгоградских больниц. Ее обвинили в получении взяток от осужденных. По данным следствия, мама певца давала им освобождения от исправительных работ.

Официальных комментариев судебных и правоохранительных органов пока нет.

Последние несколько месяцев выдались для Прохора Шаляпина тяжелыми. Почти сразу после свадьбы умерла его жена Татьяны Дэвис. Вокруг ее кончины ходило много слухов. Шаляпин недавно опроверг сообщения об имитации смерти Дэвис.