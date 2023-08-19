Эксклюзив 19 августа 2023, 16:33 Профессор ГИТИС назвал Ясуловича выдающимся явлением русского театра Профессор Райхельгауз: Ясулович был выдающимся явлением русского театра РИА «Новости»

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Народный артист России Игорь Ясулович был выдающимся явлением русского театра. Его коллеги и ученики гордились, что имеют отношение к нему, отметил в беседе с «360» профессор ГИТИС Иосиф Райхельгауз.

«Выдающийся артист и педагог. Он был уникальным, высоконравственным, честным и благородным человеком, что в нашем цеху случается нечасто. Все это объединялось в нем», — поделился собеседник «360».

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По словам Райхельгауза, такие люди, как Ясулович, создавали славу русскому театру и в XX веке, и в нынешних очень непростых временах.

«К сожалению, сейчас российский театр рушится. И когда такие материки уходят, сразу одиноко, неуютно, голо. А русский театр — это величайшее достижение нашей страны. Но прямо на глазах он мелеет, превращается в банальность и торжество середняков. Это ужасно», — добавил профессор.

Ясулович, подчеркнул он, был как раз с вершины, знаковой и мощнейшей фигурой русского театра.

Народный артист России скончался 19 августа на 82-м году жизни. Известно, что в июле его госпитализировали. В больнице Ясулович провел почти месяц, 11 августа его выписали домой.

Точные причины смерти артиста не озвучивали. Место и время прощания с ним пока неизвестны.