Продюсер Загорский сказал, что не имеет отношения к сериалу о Юлии Началовой

Он уточнил, что многие путают его полнометражный фильм о певице и сериал, который снял Первый канал с участием актеров ТНТ. «Не нужно путать Божий дар с яичницей», — попросил продюсер.

Загорский пояснил, что нельзя сравнивать «полнометражную художественную ленту, основанную на биографии талантливой девочки» и «мини-сериал, от которого у подруг Юлии на премьере случаются чуть ли не обмороки».

«Это вам не Comedy Club. С такими вещами нельзя шутить», — считает продюсер.

Трейлер его фильма о жизни певицы выйдет весной этого года.

Ранее появилась информация о том, что земля на могиле Началовой якобы обладает чудодейственными свойствами. Бывший менеджер исполнительницы пыталась разубедить поклонников, которые были уверены в том, что она обладала каким-то даром и была святой.