Топ-10 скандалов шоу-бизнеса 2019 года: свадебный катафалк, «Крот» Алибасова и тайны болезни Заворотнюк

Роман в 74 года, экстравагантная свадьба и страшное заболевание. Это все не сюжет какой-то очередной драмы, а причины громких скандалов 2019-го. Кто был на волне хайпа и негатива на протяжении уходящего года, расскажет «360».

Юлия Началова и «чудодейственная» могила

Могильная земля от сепсиса, диабета и подагры. Звучит как минимум странно, но после смерти певицы Юлии Началовой появились слухи, что некоторые региональные компании уверяли, что такая земля чудодейственная. СМИ писали о паломнических турах на столичное Троекуровское кладбище, где была похоронена исполнительница. Некоторые утверждали, что люди заряжают на могиле Началовой воду, воруют цветы и землю для неких обрядов.

Апогеем стали сообщения о мироточащем кресте. Хотя сотрудники самого кладбища называли эти домыслы бредом, а журналисты не раз посещали могилу, чтобы опровергнуть фейки. Даже бывший менеджер исполнительницы Анна Исаева пыталась убедить фанатов, что Началова не была святой и не обладала никаким даром. Певица сама защищалась от лишних глаз.

Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Ей было всего 38 лет, а причиной смерти стали заражение крови и острая сердечная недостаточность. Со временем скандалы и слухи стихли, но поклонники творчества певицы продолжают приносить на могилу охапки свежих цветов.

Накрутка голосов на «Голос. Дети»

Финал шоу «Голос. Дети» стал самым скандальным за всю его историю. За первое место 26 апреля сражались Микелла Абрамова, Ержан Максим и Валерия Кузакова. Первая их них набрала 56,5% голосов зрителей и победила соперников со слишком большим отрывом, в который зрители не поверили.

Такой результат обернулся волной критики и негодования в Сети. Дочь Алсу обвинили во всех смертных грехах, в итоге Первый канал аннулировал результаты финала и объявил о начале проверки.

Group-IB подтвердила накрутку голосов в пользу девочки. Руководство канала решило поступить довольно справедливо: всех финалистов признали победителями. Ребятам вручили по миллиону рублей, а систему голосования в шоу обновили.

Отравление года и популярность лысого Чучи

«Крот» победил Бари Алибасова Подробнее

Имя продюсера Бари Алибасова не сходило с первых полос изданий все лето. Сначала все сочувствовали его отравлению, которое произошло 4 июня. Выпитое по ошибке средство для прочистки труб «Крот» привело к тому, что продюсер оказался в реанимации в НИИ имени Склифосовского. У Алибасова были сильные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. В себя он пришел только спустя 13 дней.

Переживания за жизнь продюсера продолжались до выхода в эфир программы «На самом деле» на Первом канале. Алибасова должны были проверить на детекторе лжи, но во время шоу стали показывать компрометирующие переписки и ситуация с отравлением стала выглядеть ложью. В итоге все это вылилось в громкий скандал.

Врачи начали приводить доводы о фейковости ожогов, даже коллеги заподозрили обман, другие, наоборот, обвиняли родственников продюсера в ненадлежащем уходе за пострадавшим. Сам Алибасов подливал масло в огонь, говоря, что его сын делил наследство, пока он сам лежал на больничной койке.

Ситуация действительно стала очень запутанной. Вот, кто точно выиграл от этой истории, так это лысый кот Алибасова — Чуча. Хвостатый прославился после кражи и долгожданного возвращения, получив выгодные рекламные контракты.

Катафалк Собчак и Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов выбрали для своей свадьбы символичную дату — пятницу, 13 сентября. Церемония по праву стала самой громкой в 2019 году, и пара приложила для этого немалые усилия и фантазию.

Удивлять решили с самого начала. Вместо свадебного лимузина — черный катафалк, а на месте гроба — молодожены. Позже такой выбор раскритиковали и осудили многие. Мать телеведущей Людмила Нарусова признавалась, что была в ужасе от машины с красным бархатом.

Своеобразной изюминкой вечера стал эротический танец Собчак. Сначала она якобы молилась на сцене, а затем начала раздеваться, оставшись только в подвязке и черном корсетном комбидрессе. Родители Богомолова не стали терпеть такую откровенность и ушли с мероприятия.

Свадьба отличилась не только жаркими танцами и катафалком, но и банкетом. После мероприятия появились сообщения, что фуршет был бутафорским, как и свадебный торт. Угощения были скудными, а дорогое шампанское так и не открыли.

Тайны болезни Анастасии Заворотнюк

В августе в прессе появились первые новости о серьезной болезни «прекрасной няни». О госпитализации Анастасии Заворотнюк стало известно в середине сентября. Московские врачи диагностировали у нее рак мозга последней стадии, но семья актрисы ни разу не подтвердила эту информацию.

Добиться каких-то подробностей от близких актрисы не получалось, но разные источники наперебой начали распространять слухи о ее супруге — фигуристе Петре Чернышеве. Говорили и о планах развестись и о том, что спортсмен удалил из соцсетей все фотографии с Заворотнюк. Из последнего даже сделали вывод о смерти актрисы.

Пока точной информации о состоянии Заворотнюк нет. Последние данные говорят, что она проходит реабилитацию после двух операций в клинике на Рублевке. Опять же анонимные источники говорят, что у нее парализовало правую половину тела, но концертный директор актрисы Стас Христов отказался это комментировать.

Скандальный «Текст»

Травим Асмус и Бульдога! Хейтеры переходят все границы Подробнее

24 октября 2019 года стало началом настоящего кошмара для актрисы Кристины Асмус. В тот день на экраны вышел новый российский фильм «Текст», где она снялась с актером Иваном Янковским.

В картине показали очень правдоподобную интимную сцену, после чего на героиню обрушились полчища хейтеров. Негативщики не остановились только на актрисе и начали атаковать ее супруга Гарика Харламова, которому она якобы «наставила рога на всю страну».

«Травим Асмус! Добиваемся их с Харламовым развода! Лишения родительских прав! Делаем так, чтобы все подумали, что секс был не актерской игрой», — негодовала Асмус в Instagram.

Впрочем, большинство подписчиков девушки выразили ей поддержку словами одобрения и посоветовали ко всему относиться с юмором. Харламов тоже встал на сторону блестящей актрисы-жены, а позже присоединился актер Иван Охлобыстин. А министр культуры России Владимир Мединский отметил успех «Текста».

Развод и новый роман Петросяна

Несмотря на свой возраст, юморист Евгений Петросян за уходящий год успел оказаться в центре сразу двух скандалов. Сначала все обсуждали его квартирные войны с бывшей женой Еленой Степаненко. Супруги развелись осенью 2018-го, но Петросян больше года не мог попасть в собственную квартиру и несколько раз на это жаловался. В итоге юморист смог пробраться в свое жилье и забрать вещи.

Вроде говорить больше не о чем, но как бы не так. В начале декабря «Комсомольская правда» со ссылкой на источник сообщила, что сатирик женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Она, предположительно, и стала виновницей его разрыва со Степаненко.

Сам Петросян назвал информацию СМИ оскорблением и клеветой. Слухи о самой свадьбе он не опроверг и не подтвердил. Брухунова от комментариев отказалась.

Суды L’One и Тимати

Уходящий год запомнится лейблу Black Star не только кругленькими гонорарами, но и многочисленными судами. Рэпер L’One (Леван Горозия) начал сотрудничать с Тимати в 2002 году. Исполнитель успел обрести армию фанатов, получить миллионы просмотров на YouTube и дать множество концертов.

В 2018-м стали поговаривать о расторжении контракта между лейблом и певцом, но официально это подтвердилось только через год. Мирно разойтись у сторон не получилось, так как по договору сценический псевдоним Горозии и все композиции принадлежат Black Star.

«Я никому не друг»: иск L’One к Black Star на 147 миллионов рублей начали рассматривать в суде Подробнее

С документом, конечно, не поспоришь, но рэпер решил вернуть себе права на имя и песни. L’One подал на Тимати в суд, но выиграть дело не смог.

Тогда Горозия подал апелляцию и новый иск с требованием компенсировать ему убытки на сумму 147 миллионов рублей. Пока стороны не пришли ни к какому соглашению и ждут следующего заседания суда.

«Караоке-певица» без MALFA

Без прав на песни в 2019 году осталась и певица Наргиз. Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA разорвал контракт, что исполнительница назвала «элементарной травлей и перекрыванием кислорода». Поклонники творчества Наргиз поспешили ополчиться против Фадеева и защитить любимую певицу.

Позже ситуация стала обрастать слухами и суждениями. Некоторые говорили о безобразном поведении исполнительны на концертах, а кто-то заявлял о пиар-ходе. Последнее мнение озвучивал и Фадеев. По словам продюсера, Наргиз «караоке-певица», на которой лейбл МАLFА потерял 16 миллионов рублей за последние пять лет.

Как бы бывшие партнеры ни обливали друг друга грязью, Фадеев продолжил работу, а певица представила уже свои песни. К слову, новые треки «Мама» и «Войди» попали в топ-чарт европейского сегмента медиаплеера iTunes.

Война за Платона

Телеведущий Дмитрий Шепелев стал вдовцом в 2015 году после смерти Жанны Фриске. Известная певица ушла из жизни из-за злокачественной опухоли головного мозга. У Шепелева остался общий с исполнительницей сын Платон.

После смерти Фриске у телеведущего начались напряженные отношения с ее семьей, в последнее время они обострились. Шепелев стал гостем шоу «Осторожно, Собчак!», где рассказал, что Жанна якобы плохо ладила со своим отцом и предупреждала ведущего о возможных неприятностях.

По словам Шепелева, после смерти певицы дедушка Платона приходил на детскую площадку с пистолетом. В свою очередь, Владимир Фриске опроверг эти заявления и пожелал бывшему зятю «сдохнуть после таких слов». В начале декабря Фриске обвинил ведущего в незаконной растрате денег со счетов наследника.

Впрочем, ведущего не раз осуждали и интернет-пользователи. Одни говорили, что Шепелев перестал показывать фотографии сына и мог с ним что-то сделать, другие критиковали «холодный» ремонт комнаты маленького Платона.