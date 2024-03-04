Знаменитости 04 марта 2024, 04:12 «История окончена». Соседов призвал не слушать новую песню Пугачевой Критик Соседов заявил, что не станет слушать новую песню Пугачевой РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева выпустила новую песню «Не беспокойся за меня». Критик Сергей Соседов призвал россиян не слушать композицию и вообще забыть имя легендарной исполнительницы. Его слова привела газета aif.ru.

«Новые песни Пугачевой слушать не хочу, не буду, мне это совсем неинтересно», — ответил музыкальный критик на вопрос журналистов.

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По мнению Соседова, песенная история Пугачевой окончена, так как ей нечего сказать российским поклонникам. Он призвал проигнорировать новый альбом Примадонны, чтобы ее имя было скорее забыто.

Ранее новую песню Пугачевой оценила журналистка Ксения Собчак. Телеведущая назвала песню «прекрасной» и призналась, что слушала ее со слезами на глазах.

В пятницу, 1 марта, на стриминговых площадках вышел новый альбом Пугачевой «P.S.». Это первая пластинка певицы за последние 16 лет. В альбом вошли 20 песен, записанных во время юбилейного концерта пять лет назад, а также несколько новых композиций. Кроме того, певица пообещала «подарить» поклонникам новые песни к своему 75-летнему юбилею.