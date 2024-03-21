Знаменитости 21 марта 2024, 02:08 Продюсер Леонтьева назвал причину его ухода со сцены Продюсер Лавров: Леонтьев ушел со сцены из-за высокой планки РИА «Новости»

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Информацию об уходе со сцены Валерия Леонтьева «Известиям» подтвердил его концертный директор Борис Чигирев. Продюсер певца Сергей Лавров назвал причиной ухода певца его высокую планку.

Информация о завершении творческой карьеры Леонтьева появилась накануне его 75-летия. Однако хейтеры заметили его выступление в Дубае и заявили, что у Леонтьева закончились деньги и он поехал туда на заработки.

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Продюсер артиста заявил, что заработки — это не про Леонтьева, он очень скромен в быту. Также Лавров назвал причину завершения концертной деятельности певца.

«Я считаю, что он ушел из шоу-бизнеса, потому что у него настолько высокая планка, что он не хочет участвовать в низкопробных шоу», — заявил Лавров.

Концертный директор считает, что Леонтьев ушел со сцены из-за возраста. Ему сложно сохранять свой прежний имидж.