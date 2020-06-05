Продюсер «Фабрики звезд»: Тимати предлагал деньги на свои номера

По данным сайта «Утро.ру», Арифулина всегда отказывалась. «Я ему всегда отвечала: «Тима, мне твои деньги не нужны. Сколько дадут бюджета на номер, столько и потратим», — рассказала она.

Ранее 38-летний сооснователь и коммерческий директор Black Star Вальтер Чассем заявил в полицию о краже 265 тысяч рублей. По словам Чассема, ему написал незнакомый мужчина с предложением пройти верификацию в Instagram и получить синюю галочку. Чассем не заподозрил подвоха и перевел деньги. После того, как значок верификации у него так и не появился, он решил обратиться в полицию.