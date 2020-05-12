Мошенник украл 265 тысяч рублей у коммерческого директора Black Star

По словам Чассема, ему написал незнакомый мужчина с предложением пройти верификацию в Instagram и получить синюю галочку. Он рассказал, что это стоит 265 тысяч рублей.

Чассем не заподозрил подвоха и перевел деньги. После того, как значок верификации у него так и не появился, он решил обратиться в полицию.

Правоохранители проводят проверку и ищут мошенника.