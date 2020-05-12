12 мая 2020, 13:47
Мошенник украл 265 тысяч рублей у коммерческого директора Black Star
38-летний сооснователь и коммерческий директор Black Star Вальтер Чассем заявил в полицию о краже 265 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По словам Чассема, ему написал незнакомый мужчина с предложением пройти верификацию в Instagram и получить синюю галочку. Он рассказал, что это стоит 265 тысяч рублей.
Чассем не заподозрил подвоха и перевел деньги. После того, как значок верификации у него так и не появился, он решил обратиться в полицию.
Правоохранители проводят проверку и ищут мошенника.