Знаменитости 21 февраля 2024, 23:17 «Проблемы вернулись». Певица Zivert заявила об уходе со сцены из-за ухудшения здоровья Певица Zivert заявила об отмене концертов из-за проблем со здоровьем РИА «Новости»

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Российская певица Zivert (настояще имя — Юлия Зиверт) отменила все ближайшие выступления и заявила, что намерена закончить вокальную карьеру. Об этом она рассказала в Telegram-канале.

Артистка отметила, что такое решение пришлось принять из-за проблем со здоровьем. Ранее знаменитость уже отменяла концерты по этой причине.

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«Так случилось, что эти проблемы вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму», — призналась Zivert.

По словам певицы, она делала уколы, чтобы облегчить свое состояние и продолжить работу, однако теперь ее организм «бьет в колокол», что указывает на острую необходимость всерьез позаботиться о здоровье. В итоге певице пришлось отказаться от концертов по настоянию врачей.

Причину болезненных симптомов звезда не раскрыла.

Ранее хоккеист Иван Дидковский заявил о завершении спортивной карьеры из-за проблем со здоровьем. Он был нападающим в ХК «Сочи».