Спорт 26 декабря 2023, 12:40 Хоккеист Дидковский заявил о завершении карьеры в 21 год из-за проблем со здоровьем

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Хоккеист Иван Дидковский сообщил, что завершает спортивную карьеру в 21 год из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил RT со ссылкой на соцсети спортсмена.

Последнее время Иван Дидковский играл на позиции нападающего в ХК «Сочи». В составе команды он провел 17 матчей, в которых забил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. Ранее хоккеист выступал за «Динамо».

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