Знаменитости 26 марта 2023, 23:53 «Прижали к стене». Ани Лорак призналась в давлении со стороны властей Украины — СМИ Life: Ани Лорак рассказала о давлении со стороны Украины и концертах в России Кинопоиск

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Украинская певица Ани Лорак прервала молчание и впервые высказала свое отношение к спецоперации. Артистка заявила, что продолжит выступления в России, так как ее родная страна оказывает на нее давление с 2014 года, об этом написал Life.

«Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что Украина всегда в моем сердце», — написала певица в соцсети.

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Молчание Лорак относительно СВО в течение года подвергалось критике. На это певица заявила, что не хотела никого обидеть или задеть. Лорак отметила, что не поддерживает никакие формы насилия, и добавила, что не оказывала поддержку ВСУ.

«Гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце», — написала Лорак.

В ноябре 2022 года Лорак общалась со своими фанатами в Испании. В соцсети певица написала, что ее молчание вызвано нежеланием «быть использованной».