Знаменитости 22 ноября 2022, 20:55 Ани Лорак вышла на связь с поклонниками и назвала причину своего молчания Певица Ани Лорак объяснила свое молчание в соцсетях нежеланием «быть использованной» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певица Ани Лорак рассказала, почему много месяцев была неактивна в интернете. Артистка обратилась к поклонникам из Испании со своей личной страницы в соцсетях, сообщило РИА ФАН.

«Многие спрашивают, где я. Я с вами! Знаю, что вы скучали. Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания», — призналась певица.

Реклама

Лорак сообщила, что за прошедшее время успела подготовить много проектов, поэтому теперь хочет «разделить» их со своими фанатами.

Реклама

Пользователи Сети по-разному отреагировали на появление звезды. Некоторые осудили Лорак, отметив, что она не выражает свою гражданскую позицию.

«Тяжело вас уважать за отсутствие гражданской позиции», — написал один из подписчиков.

Другие, наоборот, поддержали исполнительницу и обрадовались ее возвращению.

«Творите, любите и не обращайте внимания!» — сказали поклонники.

Ани Лорак перестала выступать на публике и практически исчезла из социальных сетей после начала СВО на Украине. Певица родилась в Черновицкой области, а в 2014 году переехала в Россию.

Киев ранее сообщил о персональных санкциях, которые ввели в отношении уроженок Украины, среди них оказалась и Ани Лорак. Ограничения будут действовать в течение пяти лет.