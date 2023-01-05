Знаменитости 05 января 2023, 02:31 «Природа прекрасная». Дмитрий Харатьян рассказал о жизни в Подмосковье Актер Дмитрий Харатьян назвал природу одним из главных плюсов жизни в Подмосковье РИА «Новости»

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Известный актер Дмитрий Харатьян живет со своей семьей в Красногорске. В интервью Тeleprogramma.pro артист назвал природу одним из плюсов Подмосковья.

«Природа у нас прекрасная, тут белки живут, которых мы кормим, есть речка рядом», — сказал он.

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Харатьян поделился планами на ближайшее будущее. По словам актера, он планирует покупать швейцарскую овчарку, чтобы тем самым больше времени проводить на свежем воздухе.

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Также Харатьян раскрыл секрет своей хорошей физической формы. Артист признался, что ему хочется это делать ради «амплуа романтического героя». По его словам, он старается в среднем спать по восемь часов в день, а также каждое утро делает физические упражнения.

Жителей Подмосковья ранее пригласили в парк «Зарядье», где проходит постановка «Щелкунчик». В ней Харатьяну досталась роль волшебника Дроссельмейера. Это первый подобный опыт участия артиста в новогоднем спектакле.

Народный артист России Дмитрий Харатьян учился школе № 9 в Красногорске с первого по 10 класс. По его словам, все главные события детства, отрочества и ранней юности прошли именно в этих стенах. Отсюда он впервые поехал на киностудию «Мосфильм» на съемки фильма «Розыгрыш».