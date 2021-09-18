Харатьян проголосовал на выборах в родной школе в Красногорске

Процедура выборов очень важна для того, чтобы понять настроение общества, его отношение к тем или иным партиям, кандидатам, оценить степень доверия к процедуре как таковой, заявил «360» народный артист РФ Дмитрий Харатьян. Сам актер проголосовал в своей родной школе № 9 в Красногорске.

«Это мой гражданский долг, как и каждого гражданина нашей страны, — прийти и выбрать свое будущее. От этого зависит то, как мы будем жить, в какой стране мы будем жить, насколько законы нашей страны будут соответствовать реализации», — сказал он.

По его мнению, на фоне пандемии коронавируса очень правильным решением было сделать многодневное голосование, а также дать возможность голосовать онлайн.

Харатьян обратил внимание, что те, кто не ходит на выборы, своим поведением тоже влияют на то, какие кандидаты будут избраны.

«Потом им будет сложно кого-то обвинять, когда скажут: „Вот, я этого не хотел“. Надо было приходить и голосовать. Во всем мире процедура выборов есть. Это не просто так придумано», — подчеркнул артист.

Он отметил, что пришел голосовать в свою родную школу. В ней он учился с 1 по 10 класс, и все главные события его детства, отрочества и ранней юности проходили в этих стенах.

«И гитара, и моя первая любовь, и учителя. Отсюда я впервые поехал на киностудию „Мосфильм“ на съемки в фильме „Розыгрыш“. Это все очень нежные и трогательные воспоминания», — поделился Харатьян.