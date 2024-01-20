Знаменитости 20 января 2024, 19:15 Принца Гарри признали «живой легендой авиации» Принцу Гарри вручили американскую награду на премии «Живые легенды авиации» Stephen Lock / Global Look Press

Читать 360tv в

Принцу Гарри вручили награду как «живой легенде авиации» на 21-й ежегодной церемонии премии, прошедшей в Беверли-Хиллз. Об этом сообщило РИА «Новости».

Герцога Сассекского отметили как гуманиста, военного ветерана и защитника психического благополучия и окружающей среды.

Реклама

В сообщении на сайте премии отметили, что принц Гарри посвятил свою жизнь продвижению идей, которые «приводят к постоянным изменениям в жизни людей и окружения».

Герцог Сассекский 10 лет провел на службе в британской армии, а также две военные командировки в Афганистан в качестве передового авианаводчика и пилота вертолета «Апач».

Организаторы премии напомнили и о заслугах принца в организации спортивных соревнований Invictus Games для реабилитации раненых военнослужащих и ветеранов боевых действий.

Премию, которой удостоили супруга Меган Маркл, учредила некоммерческая организацией Kiddie Hawk Air Academy, стремясь пробудить у детей интерес к авиации.