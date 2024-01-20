20 января 2024, 19:15
Принца Гарри признали «живой легендой авиации»
Принцу Гарри вручили американскую награду на премии «Живые легенды авиации»
Принцу Гарри вручили награду как «живой легенде авиации» на 21-й ежегодной церемонии премии, прошедшей в Беверли-Хиллз. Об этом сообщило РИА «Новости».
Герцога Сассекского отметили как гуманиста, военного ветерана и защитника психического благополучия и окружающей среды.
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В сообщении на сайте премии отметили, что принц Гарри посвятил свою жизнь продвижению идей, которые «приводят к постоянным изменениям в жизни людей и окружения».
Герцог Сассекский 10 лет провел на службе в британской армии, а также две военные командировки в Афганистан в качестве передового авианаводчика и пилота вертолета «Апач».
Организаторы премии напомнили и о заслугах принца в организации спортивных соревнований Invictus Games для реабилитации раненых военнослужащих и ветеранов боевых действий.
Премию, которой удостоили супруга Меган Маркл, учредила некоммерческая организацией Kiddie Hawk Air Academy, стремясь пробудить у детей интерес к авиации.
Принц Гарри
Королевская семья Британии
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