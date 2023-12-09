Знаменитости 09 декабря 2023, 03:44 Опальный принц Гарри заявил о возвращении с женой и детьми на родину Принц Гарри и Меган Маркл решили вернуться в Великобританию Flickr

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Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри Сассекский заявил, что планирует вернуться обратно на родину вместе с семьей. Он отметил, что считает США временным домом. Об этом сообщило издание Mirror.

Последние три года британский принц живет с женой и детьми в Калифорнии, но, по его словам, он все еще чувствует связь со своим домом в Великобритании. Опальный герцог даже намекнул на возможное возвращение в Блайти, которое пока откладывается.

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Причина в том, что Букингемский дворец отказался предоставить им круглосуточную полицейскую охрану. Это стало поводом для обращения принца Гарри в суд, так как он считает, что на родине сейчас совсем небезопасно для четырехлетнего Арчи и двухлетней Лилибет.

«Великобритания занимает центральное место в наследии моих детей, и я хочу, чтобы они чувствовали себя как дома так же, как там, где они сейчас живут в США», — заявил он в обращении к суду, которое передала его адвокат.

Ранее на сайте Focus online сообщили, что исламисты намерены атаковать принца Гарри в поддержку ХАМАС. Для них он символизирует ненавистный Запад и сторонников Израиля.