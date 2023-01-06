Знаменитости 06 января 2023, 16:46 Принца Гарри обвинили в нарушении кодекса чести после слов об убийствах в Афганистане Генерал-майор Чип Чепмен обвинил принца Гарри в нарушении армейского кодекса чести Википедия

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Принц Гарри нарушил как минимум четыре пункта армейского кодекса чести, заявил экс-глава отдела по борьбе с терроризмом Минобороны Великобритании, бывший военный советник генерал-майор Чип Чепмен. Так он прокомментировал признание герцога Сассекского об убийстве 25 афганских комбатантов во время службы в армии, сообщило Yahoo News.

«У нас есть кодекс поведения. Это ценности и стандарты военных», — пояснил Чепмен.

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Свод правил, по его словам, включает в том числе уважение к другим, бескорыстную приверженность, честность и лояльность. Генерал-майор подчеркнул, что у военных не принято считать, сколько людей они убили.

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«Я никогда не сталкивался с этим. Просто об этом не говорят», — подчеркнул он.

Бывший военный советник обратил внимание, что Гарри не воевал на земле, а служил на вертолете, поэтому никак не мог опознать кого-либо или похоронить убитых.

«Поэтому называть конкретное число [погибших], откровенно говоря, немного смешно», — добавил Чепмен.

Принц Гарри отслужил в Афганистане два срока. По его словам, во время прохождения службы в этой стране он убил 25 человек. Он признался, что не испытывал стыда по этому поводу.

В интервью в преддверии скорого выхода мемуаров принц также поделился воспоминаниями о своей матери — принцессе Диане. Гарри предположил, что сейчас ее бы опечалил его конфликт с братом Уильямом, сообщил сайт Тeleprogramma.pro.