Знаменитости 06 января 2023, 12:42 Принц Гарри признался в убийствах на службе в Афганистане Sky News: принц Гарри признался в убийстве 25 человек в период службы в Афганистане Википедия

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Герцог Сассекский принц Гарри рассказал, что за время военной службы в Афганистане убил 25 человек. Об этом он сообщил в своей автобиографии, отрывок из которой привел телеканал Sky News.

«Мог всегда точно посчитать, сколько я убил вражеских комбатантов. Итак, моя точная цифра — 25. Я никогда не испытывал стыд за это, но и не получал удовлетворения», — подчеркнул принц Гарри.

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По его словам, большинство военнослужащих не знают, сколько смертей на их счету, так как в боевых действиях стрельба часто ведется без разбора.

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«Однако в эпоху гаджетов мне все удалось точно фиксировать. Важно не бояться этой цифры. Ответственность за собственные действия — самая важная вещь, которой я научился в армии», — добавил Гарри.

Герцог Сассекский принимал участие в боевых действиях в Афганистане с 2007 по 2008 год, а также с 2012 по 2013 год — в должности авиационного наводчика.

Ранее принц Гарри предположил, что причиной разлада в королевской семье стала растущая популярность его супруги Меган Маркл. Ранее он признавался, что жалел о переезде в США, писал сайт Teleprogramma.pro.