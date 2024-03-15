15 марта 2024, 13:32
Принц Уильям пошутил над Кейт Миддлтон после скандала с фото
Принц Уильям высказался о Кейт Миддлтон после скандала с отредактированными фото
Принц Уэльский неудачно высказался перед публикой о своей супруге Кейт Миддлтон в разгар драмы в королевской семье. Это привело к еще большему резонансу на фоне неутихающего скандала с отредактированными снимками. Об этом сообщило издание PageSix.
Изначально будущий монарх решил придерживаться нейтралитета и ничего не говорил о произошедшем недавно событии. Таким образом, конечно, на него посыпалась волна критики от таблоидов и экспертов.
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Однако ситуация достигла пика, когда принц Уильям публично высмеял способности жены, причем не понимая, что он сам рушит свою и ее репутации. Так, принц Уэльский посетил открытие молодежного благотворительного центра в Лондоне. Там вместе с детьми он украшал печенье.
«На самом деле это не самая впечатляющая работа. Моя жена в этом намного талантливее меня», — сказал Уильям.
Судя по его лицу, он тогда не понял, как его ирония звучит в свете скандала. В Сети на будущего короля уже повесили ярлыки «глупый» и «недальновидный», а эксперты с ужасом смотрят, как член королевской семьи закапывает свою репутацию перед занятием престола.
Ранее Британия простилась с очередным членом королевской семьи.
Лондон
Скандалы
Королевская семья Британии
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