Знаменитости 11 марта 2024, 16:26 Кейт Миддлтон извинилась за редактирование семейной фотографии Кейт Миддлтон извинилась за публикацию отретушированного снимка с детьми Stephen Lock / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон извинилась за публикацию отредактированной фотографии с детьми, которая вызвала резонанс среди общественности и новостных агентств. Она написала об этом на странице Кенсингтонского дворца в соцсети X.

За день до этого принцесса Уэльская поблагодарила всех за поддержку в течение последних двух месяцев, прикрепив фото, где она сидит на стуле в окружении трех своих детей. Позднее ведущие мировые новостные агентства начали удалять из фотостока кадр, опасаясь, что он был отредактирован.

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«Как и многие фотографы-любители, я действительно время от времени экспериментирую с редактированием. Я бы хотела принести свои извинения за любое замешательство, вызванное семейной фотографией, которой мы вчера поделились. Я надеюсь, что все празднующие очень хорошо провели День матери», — написала Миддлтон.

Пользователи обратили внимание на то, что на фото запястье принцессы Шарлотты и рукав ее кофты выглядели странно. Некоторых также насторожил неестественный ботинок девочки. Другие обратили внимание на отсутствие обручального кольца на левой руке Миддлтон.

В конце января Кейт Миддлтон выписали из больницы после полостной операции брюшной полости. Восстановление королевской особы протекало хорошо, однако предполагалось, что она не будет принимать участие в официальных мероприятиях до Пасхи, которую в этом году отмечают 5 мая.