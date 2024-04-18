Знаменитости 18 апреля 2024, 12:53 Принц Гарри возобновил общение с больной раком Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон высоко оценила поддержку принца Гарри на фоне борьбы с раком Ethan Cairns/Keystone Press Agency/globallookpress

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Болезнь Кейт Миддлтон ослабила напряженную атмосферу в королевской семье. Герцог Сассекский Гарри поддержал принцессу, узнав о ее диагнозе, сообщил Closer Magazine.

Журналисты уточнили, что Гарри связался с Кейт, посмотрев ее эмоциональный ролик с рассказом о выявленном у нее онкологическом заболевании.

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По данным издания, для Кейт очень значима поддержка со стороны принца Гарри, так как они всегда хорошо относились друг к другу.

Герцог также обрадовался возобновлению общения. По информации королевского инсайдера, Гарри рассчитывает пообщаться с братом Уильямом во время поездки в Великобританию.

Тем временем герцогиня Меган Маркл отказалась навещать больную супругу наследника британского престола принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон. По мнению эксперта Тома Куинни, такое решение может быть связано с нежеланием везти детей за границу.