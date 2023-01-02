Знаменитости 02 января 2023, 19:03 Принц Гарри уличил королевскую семью в нежелании примириться с ним Принц Гарри сообщил, что его родные не продемонстрировали никакого желания примирения Википедия

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Принц Гарри признался, что ожидает от своего отца короля Карла III и других родственников настоящей семейной теплоты, а не отношений с позиции представителей института монархии. Об этом он сообщил телеканалу ITV.

«Я хотел бы, чтобы мой отец вернулся. Я хотел бы, чтобы мой брат вернулся», — сказал принц.

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Он подчеркнул, что мечтает о семье, а не институции. По словам принца Гарри, его родные не продемонстрировали абсолютно никакого желания примирения.

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Напротив, его вместе с супругой Меган Маркл продолжают воспринимать как злодеев. Принц обратил внимание, что это никогда «не должно было произойти подобным образом».

В середине декабря герцог Сассекский назвал причиной разлада в королевской семье популярность Меган Маркл. Эта мысль стала главной в документальном фильме «Гарри и Меган», который британские СМИ подвергли критике.