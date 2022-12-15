Знаменитости 15 декабря 2022, 23:16 Принц Гарри назвал причину разлада в королевской семье Принц Гарри назвал популярность Меган Маркл причиной скандала в королевской семье РИА «Новости»

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Принц Гарри рассказал, что популярность Меган Маркл привела к раздору в королевской семье. Об этом герцог и герцогиня Сассекские поведали в документальном фильме «Гарри и Меган», сообщило издание Page Six.

Гарри отметил, что его супруга «впервые почувствовала проблему» в ноябре 2018 года. Тогда Маркл вместе с другими старшими членами королевской семьи посетила мероприятие, посвященное Дню памяти. Все внимание журналистов было приковано к ней. Герцогиню шокировало, когда она на следущий день увидела выпуск газеты Telegraph со своей фотографией на обложке. Меган заверила, что в этом ее вины нет.

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«Я знаю. Моя мама (принцесса Диана — прим. ред.) чувствовала то же самое», — признался принц.

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Приятельница герцогини Люси Фрейзер рассказала, что в Букингемском дворце «встревожились» приемом, который оказали Маркл во время визита в Австралию в том же 2018 году.

По словам принца Гарри, проблема была в том, что при заключении брака «кто-то должен стать актером второго плана». Затем этот человек переманивает все внимание на себя и выполняет свою работу «лучше, чем человек, который был рожден для этого». Это расстраивает людей, заключил герцог.

Документальный сериал супругов, который вышел на Netflix, уже раскритиковали британские СМИ.