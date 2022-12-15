15 декабря 2022, 23:16
Принц Гарри назвал причину разлада в королевской семье
Принц Гарри назвал популярность Меган Маркл причиной скандала в королевской семье
Принц Гарри рассказал, что популярность Меган Маркл привела к раздору в королевской семье. Об этом герцог и герцогиня Сассекские поведали в документальном фильме «Гарри и Меган», сообщило издание Page Six.
Гарри отметил, что его супруга «впервые почувствовала проблему» в ноябре 2018 года. Тогда Маркл вместе с другими старшими членами королевской семьи посетила мероприятие, посвященное Дню памяти. Все внимание журналистов было приковано к ней. Герцогиню шокировало, когда она на следущий день увидела выпуск газеты Telegraph со своей фотографией на обложке. Меган заверила, что в этом ее вины нет.
Реклама
«Я знаю. Моя мама (принцесса Диана — прим. ред.) чувствовала то же самое», — признался принц.
Реклама
Приятельница герцогини Люси Фрейзер рассказала, что в Букингемском дворце «встревожились» приемом, который оказали Маркл во время визита в Австралию в том же 2018 году.
По словам принца Гарри, проблема была в том, что при заключении брака «кто-то должен стать актером второго плана». Затем этот человек переманивает все внимание на себя и выполняет свою работу «лучше, чем человек, который был рожден для этого». Это расстраивает людей, заключил герцог.
Документальный сериал супругов, который вышел на Netflix, уже раскритиковали британские СМИ.
Принц Гарри
Меган Маркл
Королевская семья Британии
Реклама
Реклама