Мир 10 декабря 2022, 00:38 Британские СМИ жестко раскритиковали сериал принца Гарри и Меган Маркл Документальный сериал принца Гарри и Меган Маркл вызвал критику в Британии Википедия

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Документальный сериал «Гарри и Меган» вышел на Netflix. Пользователям видеосервиса показали первую часть, которая уже вызвала шквал критики в британских СМИ. Об этом сообщила Lenta.ru.

Таблоиды негативно оценили обвинения, выдвинутые принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. По словам актрисы, из-за светлой кожи она впервые подверглась дискриминации, когда про ее роман с принцем Гарри стало известно журналистам.

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После этого высказывания королевский биограф леди Колин Кэмпбелл обвинила в расизме саму Меган, поскольку та якобы возмущается, когда на ее цвет кожи обращают внимание другие.

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Издание Daily Mail назвало сериал «атакой на наследие королевы», а журналисты Mirror обвинили Гарри в попытках «разжечь войну в королевском семействе».

Некоторых критиков задело то, что Меган Маркл и принц Гарри назвали себя жертвами. В фильме герцог Сассекский говорит о супруге как о женщине, пожертвовавшей всем, чтобы стать частью его семьи. А ему же пришлось отказаться от жизни в Лондоне ради безопасности детей и жены.

Авторы документального фильма обещали эксклюзив. В итоге принц Гарри и Меган Маркл не рассказали ничего нового. Зрители обратили внимание только на редкие кадры супругов с детьми в домашней обстановке.