Знаменитости 16 апреля 2024, 12:09 «Примитивно мыслите». Брухунова ответила на слухи о суррогатной матери для дочери Жена Петросяна Брухунова высмеяла слухи о суррогатной матери для дочери Freepik

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Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила ответить на сплетни о появлении на свет своей дочери Матильды благодаря суррогатной матери. Жена юмориста в своем Instagram* назвала такие предположения «идиотскими доводами».

Брухунова прочитала комментарии под постом, в котором она показала дочь, и жестко ответила на них.

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«Таких идиотских доводов, которые там приводят некоторые товарищи, конечно, трудно было даже представить, — написала она.

Подписчики Брухуновой, изучив ее контент, заметили, что на второй день после родов она разместила снимки с премьеры в театре. Это стало поводом для появления предположений о суррогатном материнстве, которым якобы могла воспользоваться жена Петросяна.

«Вы серьезно? Так примитивно мыслите. Мне жалко, правда, вот так простенько, — ответила Брухунова.

Ранее она также отрицала, что воспользовалась услугами суррогатного материнства. Брухунова отмечала, что просто не выносила беременность на показ.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.