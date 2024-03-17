Знаменитости 17 марта 2024, 02:48 Жена Петросяна раскрыла подробности о рождении дочери Жена Петросяна Брухунова рассказала, что их дочь родилась в 2023 году РИА «Новости»

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Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с поклонниками информацией о дочери. Наследница родилась в 2023 году, сообщила блогер на своей странице в Instagram*.

«Я не буду лукавить, не скажу вам сразу, что дочь родилась не на днях. Это неправда. Дочь родилась в прошлом году», — отметила она.

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Брухунова поблагодарила за поздравления с рождением дочери и пообещала поделиться новыми подробностями, когда будет к этому готова.

Многих подписчиков удивила новость о рождении ребенка, ведь ранее пара не рассказывала о беременности Брухуновой. Некоторые комментаторы предположили, что супруги якобы воспользовались услугами суррогатной матери. По словам жены Петросяна, она просто не выносила свою беременность на публику.

О том, что 78-летний Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова вновь стали родителями, стало известно 13 марта. Жена юмориста выложила фото семьи с новорожденной в соцсетях.

*Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.