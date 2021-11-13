Развод с Агатой Муцениеце здорово ударил по здоровью актера Павла Прилучного — он пережил сердечный приступ из-за негативных эмоций, связанных с расставанием и травлей в Сети. Об этом сайту BLITZ+ рассказала врач-кардиолог Римма Мойсенко.

Собеседница отметила, что отголоски того приступа он переживает до сих пор.

«Если ему установили диагноз, ему дают режим, он защищается препаратами всегда на фоне боли, приступа и так далее. Он должен в обязательном порядке и на постоянной основе принимать препараты», — поделилась Мойсенко.

Прилучный и Муцениеце развелись летом 2020 года после девяти лет брака. У них есть сын Тимофей и дочь Мия.

В августе российская актриса Алена Яковлева в YouTube-шоу «Честный развод» рассказала Муцениеце о том, что она до сих пор не может отпустить расставание с Прилучным. Она уверила, что у бывших супругов сохранилась сильная энергетическая связь и дети тут ни при чем.