Яковлева рассказала о реальных чувствах Муцениеце и Прилучного

Российская актриса Алена Яковлева в рамках YouTube-шоу «Честный развод» рассказала о том, какие чувства ведущая проекта Агата Муцениеце испытывает к бывшему супругу. По ее мнению, девушка до сих пор не отпустила ситуацию с разводом. Об этом сообщило NewInform.

Мужем Муцениеце являлся звезда сериалов «Закрытая школа» и «Мажор» Павел Прилучный. Развод знаменитостей поверг за собой крупный скандал. Актриса обвинила бывшего супруга в избиениях, а затем рассказала об его многочисленных изменах. Она отметила, что сейчас стараются поддерживать дружеские отношения ради детей.

В шоу «Честный развод» Агата Муцениеце и Алена Яковлева обсудили проблемы расставания. Яковлева рассказала о своем опыте, а после обсудила отношения ведущей и ее бывшего супруга. По ее мнению, девушка до сих пор не отпустила своего бывшего.

«Все равно есть момент боли, подавленности внутри — ты его не выкинула из себя. Ты не отпустила себя, понимаешь? Это произойдет рано или поздно, но не сейчас. У вас сильная энергетическая связь, и дело даже не в детях», — заявила она.