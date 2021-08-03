Прилепин возмутился включением российских бизнесменов в список богатейших людей мира

Более 20 российских бизнесменов вошли в рейтинг 500 богатейших людей мира. Это известие прокомментировал у себя в соцсетях писатель Захар Прилепин, написала «Свободная пресса».

«Как приятно. Люди работают, богатеют. Сразу становится ясно — если ты не лентяй, как остальные 145 миллионов 975 тысяч 250 россиян — все у тебя получится», — написал Прилепин.

Ранее стало известно, что в список из 500 богатейших людей мира вошли 24 миллиардера из России.