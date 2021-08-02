Более 20 россиян вошли в рейтинг 500 богатейших людей мира

В список богатейших людей мира, согласно Bloomberg Billionaires Index, вошли 24 миллиардера из России. Всего в рейтинге 500 имен.

Среди соотечественников самым разбогатевшим оказался владелец «Северстали» Алексей Мордашов: с начала этого года он пополнил свой капитал на 6,14 миллиарда долларов. Его общее состояние выросло до 29,2 миллиарда. Глава «Новатэка» Леонид Михельсон заработал в 2021 году 5,82 миллиарда долларов и увеличил капитал до 30,6 миллиарда. Далее в списке идет владелец НЛМК Владимир Лисин с заработком 5,48 миллиарда долларов с января. Он пополнил свое состояние до суммы 29,3 миллиарда долларов.

Абсолютным лидером рейтинга стал основатель Amazon Джефф Безос. На втором месте — американский изобретатель и предприниматель Илон Маск. Третья строчка у президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Арно Бернара.

В конце июля журнал Forbes назвал российского бойца Хабиба Нурмагомедова самой успешной звездой России. По данным издания, в прошлом году он заработал 12 миллионов долларов, а в СМИ его упоминали 103 389 раз.