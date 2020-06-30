«Приходи ко мне, дружок». Пугчева опубликовала редкое селфи

Меньше чем за сутки пост Аллы Пугачевой собрал более 3000 комментариев. Поклонники отметили внешность: в 71 год народной артистке удалось сохранить красоту и блеск в глазах. Как и чувство юмора.

«У меня есть свой лужок, приходи ко мне дружок», — пишет Алла Пугачева под фотографией.

Некоторые подписчики пошутили над подписью Примадонны, что с радостью пришли бы в гости, но их никто не пустит. Николай Басков поднял всем настроение, написав «Просто скажи, где ты находишься». Но вероятно артист не успел бы «на лужок», моментально на игривое заявление Аллы Пугачевой откликнулся супруг, Максим Галкин — «Дружок уже в пути».

Примадонна не часто балует подписчиков новыми публикациям. Каждый пост вызывает отклик аудитории, больше всего людям нравятся семейные видеоролики и фотографии. Двумя неделями ранее певица вызвала восторженные отзывы, опубликовав видео с младшей дочерью Лизой. Девочка восторгается высотой люпинов и звонко кричит «Мама!».

Недавно на одной из крупных фан-страниц появилась архивная фотография Аллы Пугачевой вместе с внучкой.