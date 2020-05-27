27 мая 2020, 20:50
Фото маленькой внучки Пугачевой очаровало поклонников певицы
Архивное фото маленькой дочки Кристины Орбайкате и внучки Аллы Пугачевой появилось на ее фан-странице в Instagram. Об этом сообщило ИА Nation News.
На фото запечатлены сами Орбакайте и Пугачева, супруг последней Максим Галкин и внучка Примадонны Клавдия Земцова, которой на тот момент было всего полтора года.
Подписчики пришли в восторг от снимка. Они назвали девочку «принцессой» и «ангелочком» и написали множество комплиментов всему семейству.