Фото маленькой внучки Пугачевой очаровало поклонников певицы

На фото запечатлены сами Орбакайте и Пугачева, супруг последней Максим Галкин и внучка Примадонны Клавдия Земцова, которой на тот момент было всего полтора года.

Подписчики пришли в восторг от снимка. Они назвали девочку «принцессой» и «ангелочком» и написали множество комплиментов всему семейству.