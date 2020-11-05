Дочь Пригожина переболела COVID-19 с 50% поражением легким

Дочку знаменитостей выписали из больницы 4 ноября. Ее легкие пострадали почти наполовину, температура поднималась до 39 градусов.

«Благодаря нашим уникальным врачам 52-й больницы ее вылечили», — рассказал Пригожин.

По его словам, сейчас дочь чувствует себя нормально.

Сын Валерии также переболел COVID-19. Юноше сделали две прививки, теперь он придерживается всех рекомендаций медиков.

Пригожин и Валерия переживают пандемию коронавируса, как и все, рассказал продюсер. Они пытаются работать, и в то же время как можно тщательнее соблюдать все меры предосторожности и правила.

Пригожин расстроен из-за отсутствия концертов. Сейчас он находится вместе с женой в Дубае, там у них проходит съемка и фотосессия.

«Здесь для нас немного спокойнее. Мы подготовили подушку безопасности из расчета, что год-полтора могут быть трудности», — поделился мыслями продюсер.

Пока он сочиняет песни, а 6 ноября выйдет релиз сингла. Кроме того, Пригожин снимает клип.

Кризис завершится, и все вернутся к нормальной жизни, верит продюсер. А пока он переживает из-за отмены выступлений по всему миру. Тем не менее продюсер вместе с Валерией пытается вести обычную жизнь и не обращать внимание на кризис. Сейчас они позволили себе отпуск, который накопился за 17 лет.