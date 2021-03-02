Пригожин высказался о способе выбора участника Евровидения от РФ

8 марта во время специального шоу на Первом канале зрители определят, кто представит Россию на Евровидении в 2021 году. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что такой способ выбора музыканта нацелен на погоню за рейтингом, сообщило радио Sputnik.

Пока не известно, кто будет выступать в отборочном шоу. Как считает Пригожин, это неправильно.

«Надо знать участников, у людей должно быть время подумать. Это как на выборах: надо хотя бы за неделю знать, за кого можно проголосовать, чтобы хоть подумать можно было», — поделился мнением Пригожин.

По его мнению, такой подход позволяет телеканалу рассчитывать на большое число просмотров, но может помешать правильному выбору. Продюсер уверен, что ничего не выйдет, если стремиться лишь к высоким рейтингам.

Ранее сообщалось, что депутат из Швеции Карин Карлсбро начала сбор подписей в Европарламенте для лишения Белоруссии права участвовать в Евровидении. После этого она намерена направить письмо в Европейский вещательный союз (EBU), занимающийся организацией конкурса.