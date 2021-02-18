Шведский депутат предложил отстранить Белоруссию от Евровидения

Депутат из Швеции Карин Карлсбро начала сбор подписей в Европарламенте для лишения Белоруссии права участвовать в Евровидении. После этого она намерена направить письмо в Европейский вещательный союз (EBU), занимающийся организацией конкурса.

«Недопустимо, чтобы EBU сотрудничал с Белорусским государственным телевидением (Белтелерадиокомпания, БТРК — прим. ред.), поскольку его глава Иван Эйсмонт включен в санкционный список ЕС нарушителей прав человека, а государственная медиакомпания также преследует своих сотрудников», — заявила Карлсбро. Слова приведены на ее официальном сайте.

Шведский депутат сослалась на Фонд солидарности Белоруссии. Организация утверждает, что из БТРК вынудили уволиться более 100 человек. Некоторые из них, в частности, бывший член белорусской делегации на Евровидении Денис Соколов, находятся в тюрьме.

Карлсбро заявила, что, поскольку Эйсмонт находится в санкционном списке Евросоюза, европейские медиакомпании обязаны приостановить с Белтелерадиокомпанией любое сотрудничество.

Карлсбро подчеркнула, что Евровидение — это крупное музыкальное событие, которое объединяет страны Европы. Поэтому его не должна освещать белорусская компания, которая притесняет своих сотрудников и журналистов.

Евровидение-2021 пройдет в Нидерландах с 18 по 22 мая. Музыкант Юрий Лоза призвал российских исполнителей отказаться от исполнения англоязычных песен на конкурсе.