Пригожин рассказал о положении звезд шоу-бизнеса: «Работают, как крепостные»

Продюсер Иосиф Пригожин продолжает отстаивать свое мнение о том, что артисты имеют право на материальную поддержку государства. Он объяснил, с какими трудностями обычно сталкиваются певцы.

По его словам, российские поп-звезды «работают, как крепостные». Ведь если их зарубежные коллеги зарабатывают на участии в фестивалях и телевизионных программах, то в России ситуация совсем другая. За эти же мероприятия отечественные звезды ничего не получают. Об этом написало издание «Собеседник.ru».

Например, на песенных конкурсах часто в жюри можно увидеть известных людей. Однако за это им не платят.

«Но кто-то же выделяет средства на это. Артист приезжает туда, чтобы показать свою новую песню на ТВ, привозит на свои деньги весь коллектив», — отметил Пригожин.

Он заявил, что для изменения ситуации певцы должны повести себя по-другому. Так в свое время сделали Алла Пугачева и Сергей Шнуров. Они сказали, что «халявы не будет».

Продюсер прокомментировал и реакцию некоторых представителей шоу-бизнеса на его высказывание о положении артистов во время эпидемии коронавируса.

«Шоу-бизнес — это лицемерное сообщество, вруны за глаза», — сказал он и добавил, что при личном общении с ним эти люди опровергли свои же слова.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что многие популярные исполнители бедствуют из-за отмены выступлений. После этого между супругом Валерии и Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт.