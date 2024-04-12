Знаменитости 12 апреля 2024, 13:38 Пригожин рассказал о подарке Киркорова на 55-летний юбилей Певец Киркоров подарил продюсеру Пригожину кроссовки на 55-летний юбилей РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров подарил продюсеру Иосифу Пригожину кроссовки на 55-летие. Об этом сообщил портал «Страсти».

Пригожин отметил, что уже носит подаренную Киркоровым обувь.

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«Филипп Киркоров кроссовки мне подарил. Я в них с удовольствием хожу», — сообщил он.

Однако о подарке от супруги, певицы Валерии, он не рассказал и предпочел избежать конкретики. По его словам, презент от жены — это слишком личная тема.

«Это несимпатично. Любой подарок носит интимный характер. То, что мы дарим другу другу, — это терпение и уважение», — отметил Пригожин.

Друзья продюсера не поскупились на подарки. Однако стоимость презентов его не слишком трогает.

«После определенного возраста материальная часть вообще не волнует. Кто-то конверты дарит, кто-то скидывается дарит хорошие часы, кто-то дарит машину. У меня хорошие, достойные, обеспеченные друзья», — подчеркнул Пригожин.

Музыкант Игорь Николаев с супругой пришел на день рождения Иосифа Пригожина в трауре. Поклонников изумили наряды, которые выбрала звездная пара для торжественного вечера.