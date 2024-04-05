Знаменитости 05 апреля 2024, 18:12 Игорь Николаев пришел на день рождения Иосифа Пригожина в трауре Певец Николаев с женой посетили юбилей продюсера Пригожина в черных нарядах Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певец и композитор Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова 2 апреля посетили 55-летний юбилей продюсера Иосифа Пригожина. Поклонников изумили наряды, которые выбрала звездная пара для торжественного вечера. На опубликованных в соцсетях фото супруги запечатлены полностью в черном.

Николаев разместил в своем блоге снимок с женой, именинником и его супругой Валерией. Поклонники обратили внимание на то, что Валерия была в ярком розовом костюме, Пригожин — в светлом поло с брюками, а Николаев и Проскурякова выглядели довольно эпатажно в полностью черных костюмах.

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«Почему на день рождения в трауре?», — задалась вопросом одна из поклонниц в комментариях.

Еще одна супружеская пара знаменитостей шокировала публику за рубежом. Жена Канье Уэста Бьянка Цензори пошла в ресторан в Лос-Анжелесе в чрезмерно откровенном наряде — в одном кружевном топе и колготках. Причинное место молодой жене рэпера пришлось прикрывать сумкой.