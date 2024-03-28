Знаменитости 28 марта 2024, 15:14 Пригожин призвал Пугачеву прекратить «бросать камни в огород русского народа» Продюсер Пригожин: певица Пугачева бросает камни в огород русского народа РИА «Новости»

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Продюсер Иосиф Пригожин высказался о поведении певицы Аллы Пугачевой и прокомментировал ее продолжительное молчание о трагедии в Crocus City Hall. Его слова со встречи с журналистами передал портал Teleprogramma.pro.

Пригожин подчеркнул, что Пугачева всегда представляла собой эталон для населения России. Он отметил ее положение в обществе, масштаб популярности и уровень уважения, которое она заслужила.

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Продюсер также выразил свое неприятие критики старших по возрасту, отмечая в то же время наличие как положительных, так и отрицательных черт у Пугачевой. В частности, он раскритиковал ее ответ певцу Стасу Михайлову.

«Но мне кажется, например, не совсем солидно было отвечать Стасу Михайлову, который тем более не называл ее имя. На мой взгляд, это был детский выброс», — заявил Пригожин.

Он отметил, что выразить скорбь погибшим в концертном зале Crocus City Hall было личным делом примадонны.

«Но это же не значит, что он должен превратить свои посты в ежеминутную панихиду. Каждый несет свою ответственность сам», — сказал продюсер.

Пригожин подчеркнул, что певица должна сохранять уважение к народу, несмотря на изменившиеся обстоятельства и смену места жительства.

«Вы должны уважать свой народ, свое общество, а вы бросаете камни в огород народа, который сделал свой выбор», — отметил продюсер.

Пугачева спустя шесть дней все же опубликовала пост о теракте в Crocus City Hall. Она также извинилась перед певицей Манижей за буллинг таджиков.