Пригожин рассказал, как чуть не умер от COVID-19 в Дубае

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как перенес тяжелую форму COVID-19. Пригожин заразился коронавирусом вместе с супругой певицей Валерией во время отдыха в Дубае.

Пригожин сообщил, что, в отличие от жены, которая легко перенесла заболевание, его положили в больницу. Продюсер отметил, что поначалу чувствовал себя неплохо и даже думал, что идет на поправку. Однако вскоре его состояние ухудшилось. Его подключили к кислороду, и с каждой минутой он чувствовал себя все хуже.

«Как мы ни остерегались, нам суждено было заразиться этой страшной болезнью под названием COVID-19. Валерия перенесла ее легко, практически на ногах, а вот со мной приключилась другая история», — написал Пригожин на своей странице в Instagram.

Продюсер отметил, что ему «крупно повезло», так как он проходил лечение в одном из лучших госпиталей Дубая. По его словам, медики вывели его из цитокинового шторма — потенциально летальной реакции иммунной системы.

«Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных, близких и друзей я выжил», — рассказал он.

Ранее музыкант и генеральный продюсер телеканала RТVi Сергей Шнуров обратился в полицию, пожаловавшись на угрозы со стороны Пригожина. Конфликт между ними разгорелся после того, как Пригожин, отдыхая в ОАЭ, заявил, что из-за пандемии многие артисты оказались в бедственном положении.