Шнуров против Пригожина. Шутливая ссора в Instagram переросла в разборки «в реале»

Сергей Шнуров заявил в полицию об угрозах со стороны продюсера Иосифа Пригожина. Затянувшийся конфликт обещает перетечь в новое русло. Как обе стороны относятся к ситуации, разбирался «360».

Ссора между Шнуровым, который является генпродюсером телеканала RTVi, и Пригожиным разгорелась из-за жалоб продюсера на бедственное положение артистов из-за пандемии COVID-19. Музыкант в свойственной ему манере высмеял оппонента. В стихах Шнуров заметил, что Пригожин рассуждает о кризисе в момент заграничного отдыха.

Источник фото: Instagram

«Очередной пиар» Шнурова

Самому продюсеру нападки Сергея Шнурова, видимо, не понравились. В декабре 2020 года в интервью журналу StarHit он пообещал «треснуть по башке» исполнителя. До рукоприкладства, по словам Пригожина, может дойти из-за высказываний музаканта в адрес супруги, певицы Валерии. Из-за этой фразы Шнуров и обратился в полицию.

«Вся информация <…> правда. [Заявление] сегодня подали», — подтвердил «360» его адвокат Алексей Добрынин. Причиной обращения к правоохранителям он назвал высказывания Пригожина в адрес Шнурова, подпадающие под уголовную статью об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью.

Поступок генпродюсера телеканала RTVi и лидера группировки «Ленинград» Пригожин счел очередной попыткой пиара.

Источник фото: телеканал «360»

«Поздравляю его с очередным пиаром. Он никак успокоиться не может. Для меня это г***но не существует», — сказал Пригожин, добавив, что «первый раз слышит» о ситуации.

Больше проблем, чем пользы

Адвокат Пригожина Сергей Жорин счел поданное Сергеем Шнуровым заявление заведомо ложным доносом. Если музыкант обратился в полицию по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, пояснил он «360», то здесь можно говорить о признаках преступления со стороны самого Шнурова.

Совершенно очевидно, что Шнуров не воспринимал те или иные слова Пригожина как реальную угрозу для своей жизни и здоровья, что обязательно для подачи такого заявления Сергей Жорин адвокат.

Пригожина, заметил юрист, удивил такой поворот событий. Хотя он и привык отвечать «на выпады Шнура», но первым на конфликт не шел. Первая перепалка между двумя представителями шоу-бизнеса произошла не вчера, но отреагировать музыкант решил только сейчас. Вероятно, дело — в желании Шнурова «сменить информационную повестку.

«Потому что в последнее время он подвергается серьезной критике со стороны его почитателей», — заметил Жорин. В качестве примера он упомянул выступление генпродюсера RTVi на пресс-конференции Владимира Путина.

Адвокат признал, что к поступку Шнурова его клиент отнесся с долей веселья. Музыканту, по его словам, не впервой провоцировать конфликты на ровном месте. А в обещании Пригожина «треснуть по башке» состава преступления Жорин не увидел, как и оснований для его заявления.

Слов не выкинешь

Возможно, не все помнят, но обмениваться колкостями Сергей Шнуров и Иосиф Пригожин начали еще раньше. В 2018 году они не сошлись во мнениях об использовании на концертах ненормативной лексики, сообщало РИА «Новости». Тогда Пригожин раскритиковал фанатов «Ленинграда» и назвал их «лохами» за пение песен с матом. Шнуров, конечно, за поклонников вступился.

Источник фото: Instagram

Продюсер ответил, причем тоже в стихах, и похвалил музыканта за знание русской поэзии. В новом поэтическом посте Шнуров заявил, что вполне может позволить себе быть немодным.

Источник фото: Instagram

Теперь у конфликта новый виток. Изначально Сергей Шнуров опубликовал в Instagram обращение к Иосифу Пригожину, где спросил, действительно ли продюсер бедствует «с тетей Лерой». Он с сарказмом предложил помочь, «кто чем может на еду».

«Речь не шла обо мне, о Валерии. <…> Речь шла о музыкантах, которые больше ничего не умеют делать, которые только играют и посвятили себя только творчеству. Мы говорим о малых предприятиях, мы говорим о ресторанах», — привела ответ продюсера «Газета.ru».

На этом музыкант не успокоился и отпустил в адрес Пригожина фразу «цирковой ты наш заступник, представитель молодежи». В дальнейших публикациях в Instagram он продолжил «стихотворную войну», отзываясь о Пригожине порой весьма нелицеприятно.

«И солидный с виду дядя, а копнешь чуть — просто жлоб», — писал Шнуров.