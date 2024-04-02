Знаменитости 02 апреля 2024, 14:09 Пригожин раскрыл секрет долгого брака Продюсер Пригожин назвал компромисс секретом долгого брака с певицей Валерией Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Читать 360tv в

По мнению российского продюсера Иосифа Пригожина, способность уступать друг с другу является залогом долгого и счастливого брака. Этим секретом он поделился в интервью изданию «Московский комсомолец».

Пригожин уточнил, что у них в семье нет эмоциональных людей, поэтому бить тарелки во время ссоры у них не принято. Он также назвал свою жену, певицу Валерию, самой терпеливой женщиной на свете.

Реклама

«Уступаем друг другу, слышим друг друга, договариваемся друг с другом, всегда разговариваем и никогда не давим друг на друга», — поделился Пригожин.

Он также добавил, что не знает, какой сюрприз подготовит ему супруга на юбилей, но отметил, что Валерия умеет приятно удивлять.

Сегодня, 2 апреля, звездному продюсеру исполнилось 55 лет.

Пригожин также объяснил, почему не задумывался о разводе с Валерией. По его словам, супруга всегда была и останется его надежной опорой.