Пригожин раскритиковал Поклонскую за слова об артистах в политике

В своем telegram-канале Поклонская пошутила, что скоро «Голубой огонек» можно будет проводить в Госдуме, если артисты продолжат вступать в политические партии.

«У нас такое странное отношение к желанию артистов, и не только, которые выбирают себе какой-то путь. Они сразу подпадают под какую-то жесткую критику, причем от тех представителей, кто в принципе пока еще никакой пользы не принес. <…> Речь пока идет только о намерении, а уже реакция такая нездоровая. Если бы таких людей, как Валерия, было достаточное количество в органах власти, это было бы намного полезнее и для страны, и для всех нас однозначно», — заявил Пригожин.

Он подчеркнул, что заниматься политикой может любой деятель культуры или спортсмен. Это люди, получившие опыт достижения поставленных целей и задач, а также пользующиеся доверием масс.

«Молите бога, что людям публичным и артистам не безразлично общество. Как только им будет все равно, вы останетесь ни с чем», — отметил продюсер.

Ранее лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Позже стало известно о планах певицы Валерии, жены Пригожина, создать собственную партию и принять участие в выборах в Государственную думу в 2021 году. Однако продюсер опроверг эти слухи. По его словам, пока певица планирует только создание фонда и развитие движения для помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

«Это принцип небезразличия. Когда публичные люди идут в политику, они жертвуют собой. Поверьте мне, любому артисту невыгодно каким-либо образом интегрироваться в политику. Но иногда желание быть полезным намного важнее, чем какие-то карьерные вещи», — объяснил Пригожин.