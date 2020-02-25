Пригожин опроверг слухи о создании Валерией партии «Сильных женщин»

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «360» заявил, что создание партии «Сильные женщины», которую СМИ приписывают певице Валерии, дело далекого будущего. Пока она собирается создать фонд и развивать движение, помогающее тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации.

Пригожин уточнил, что создание партии находится на уровне идеи. В ближайшем будущем певица Валерия намерена запустить на видеохостинге YouTube программу «Почему я?».

«Это не ток шоу-шок, скорее мотивационное интервью тех, кто попал в беду, и не знает, как дальше жить. Валерия будет помогать им выбраться из сложившейся ситуации. Появится фонд, который будет фиксировать тот объем информации, который не в состоянии переварить власти. Кто-то же должен помогать тем, кто не может найти выход. Но без особого статуса встречаться с ними и помогать невозможно. Поэтому назрело создание фонда», — сообщил продюсер.

Пригожин отметил, что музыкант Сергей Шнуров намерен глубоко уйти в политику. Валерия к этому пока не готова. Она не будет прекращать концертную деятельность, тем более, что ее работа помогает встречаться с аудиторией, которая зачастую обращается к ней со своими проблемами.

Продюсер также полностью отверг подозрения в том, что движение Валерия намерена развивать «по указке Кремля».

«Никаких звонков и предложений о коллаборации со стороны властей не было», — подчеркнул Пригожин.

Несколькими днями ранее продюсер утверждал, что к 2021 году Валерия вполне может создать собственную партию, которая будет отстаивать права женщин и бороться с домашним насилием.