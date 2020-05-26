Пригожин подтвердил авторство грубого сообщения Шнурову
«Я ему ничего не угрожаю. Я ему написал, что он негодяй и все. Я же не могу какие-то вещи писать в публичном пространстве. Я ему написал SMS. Он просто негодяй и мерзавец.Человек, который разрушает вообще просто общество, раскалывает. Вот и все. Он подонок», — заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Собеседник озвучил свои сообщения певцу Сергею Шнурову, пропустив мат. В своих посланиях он заявляет, что Шнуров его сильно разозлил и обещает, что они обязательно встретятся. Пригожин добавил, что «у него готовы в ответ стишки в таком объеме, что Шнуров искупается в них и даже захлебнется».
Чуть ранее фронтмен «Ленинграда» запостил на своей странице скрин с матерными сообщениями от Пригожина и снова написал стихотворение:
Все приличия отбросив,
Пишет мне письмо Иосиф.
Я читаю, непохоже,
Чтобы так писал Пригожин.
Хамством пробивает днище,
Хотя вряд ли мускулист.
Семьянин, защитник нищих,
Верующий моралист.
В этом же творении Шнуров не удержался от обидных эпитетов и назвал Пригожина «жлобом» и «инициативным дурнем».
Представители российского шоу-бизнеса поругались после интервью Пригожина «Вечерней Москве», в котором тот пожаловался на трудную жизнь артистов в период пандемии, когда все выступления под запретом.
Шнуров в свойственной ему иронично-стихотворной манере прокомментировал это заявление и собрался послать продюсеру пачку сосисок из «Пятерочки». Пригожин расстроился и назвал своего оппонента «дебилом» и «хайпожором». Слово за слово, и подтрунивание переросло в серьезный личный конфликт.