Пригожин подтвердил авторство грубого сообщения Шнурову

Несколько дней назад между Шнуровым и Пригожиным разразился скандал. Лидер группировки «Ленинград» опубликовал матерные сообщения в его адрес от продюсера. Пригожин подтвердил «360», что он действительно автор этих посланий.

«Я ему ничего не угрожаю. Я ему написал, что он негодяй и все. Я же не могу какие-то вещи писать в публичном пространстве. Я ему написал SMS. Он просто негодяй и мерзавец.Человек, который разрушает вообще просто общество, раскалывает. Вот и все. Он подонок», — заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник озвучил свои сообщения певцу Сергею Шнурову, пропустив мат. В своих посланиях он заявляет, что Шнуров его сильно разозлил и обещает, что они обязательно встретятся. Пригожин добавил, что «у него готовы в ответ стишки в таком объеме, что Шнуров искупается в них и даже захлебнется».

Чуть ранее фронтмен «Ленинграда» запостил на своей странице скрин с матерными сообщениями от Пригожина и снова написал стихотворение:

Все приличия отбросив,

Пишет мне письмо Иосиф.

Я читаю, непохоже,

Чтобы так писал Пригожин.

Хамством пробивает днище,

Хотя вряд ли мускулист.

Семьянин, защитник нищих,

Верующий моралист.

В этом же творении Шнуров не удержался от обидных эпитетов и назвал Пригожина «жлобом» и «инициативным дурнем».

Представители российского шоу-бизнеса поругались после интервью Пригожина «Вечерней Москве», в котором тот пожаловался на трудную жизнь артистов в период пандемии, когда все выступления под запретом.

Шнуров в свойственной ему иронично-стихотворной манере прокомментировал это заявление и собрался послать продюсеру пачку сосисок из «Пятерочки». Пригожин расстроился и назвал своего оппонента «дебилом» и «хайпожором». Слово за слово, и подтрунивание переросло в серьезный личный конфликт.