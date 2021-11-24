Пригожин подаст в суд на Руссо после обвинений в причастности к нападению на певца

Авраам Руссо в телеэфире заявил, что Иосиф Пригожин якобы причастен к покушению на него в 2006 году. Продюсер решил подать в суд, чтобы опровергнуть слова певца и поставить точку в этой истории. Об этом Пятому каналу рассказал адвокат Сергей Жорин.

«Иосиф Пригожин принял решение обратиться в суд. После этого он попросил меня подготовить документы. Мы сделали стенограмму всей передачи, направили лингвистам для того, чтобы они подготовили исследование», — приводит телеканал слова юриста.

Жорин добавил, что для Пригожина эта история не очень принципиальна, однако он хочет, чтобы Руссо опроверг свое заявление, которое не имеет отношения к реальности.

Ранее Руссо в телевизионном эфире обвинил Пригожина в причастности к покушению на него в 2006 году. Это дело до сих пор не раскрыто. Из соображений безопасности певец перебрался в Соединенные Штаты.