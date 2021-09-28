Продюсер Пригожин пообещал Шнурову порвать его на куски на ринге

Конфликт между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым снова обострился. Продюсер опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором пообещал музыканту порвать его на куски за Валерию.

«Сергей, я слышал, что ты в кругу моих друзей заявлял, что ты готов встретиться со мной на ринге. Я с удовольствием принимаю этот вызов. И тогда посмотрим, кто из нас мужчина настоящий. Оскорблять женщин в интернете ты мастер, а вот на ринге в кругу наших общих друзей мы как раз сможем показать, кто чего стоит на самом деле», — заявил Пригожин.

Он отметил, что порвет Шнурова на куски, а биться с обидчиком Пригожин готов 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

Конфликт между продюсером и музыкантом разгорелся в самом начале пандемии коронавируса. Тогда Пригожин пожаловался, что его коллеги из-за ковидных ограничений остались без средств к существованию. Шнуров высмеял своего визави и предложил помочь едой и деньгами. Их противостояние длится долгие месяцы. Иногда стороны срывались на откровенные угрозы и оскорбления, хотя начиналось все как ироничная переписка в стихах.

В феврале 2021 года Пригожина вызывали на допрос из-за этого скандала.