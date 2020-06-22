Пригожин не подтвердил, что его бизнес разорился
Пригожин объяснил в беседе с газетой «Вечерняя Москва», что вместе с Эмином Агаларовым выступает учредителем другого предприятия. И оно на счету продюсера одно.
«Мы не занимаемся оперативной работой. Мы никуда ничего не подаем — для этого есть специально обученные люди, которые занимаются и курируют», — подчеркнул Иосиф Пригожин.
Как именно складываются дела в упомянутой СМИ компании, продюсер не знает.
По информации, появившейся в Сети, у «Гуд Фуд Стайл» образовалась задолженность в 4,7 миллиона рублей. Из-за этого ФНС отказала компании в выплате. Утверждалось, что бизнес основан самим Пригожиным вместе с супругой — певицей Валерией — и музыкантом Эмином Агаларовым в 2018 году.
Ранее Пригожин рассказал, насколько востребованы выступления его жены после отмены самоизоляции. Он добавил, что из-за пандемии коронавируса пострадали все артисты эстрады.